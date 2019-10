Valoració d’Endavant (OSAN) davant la sentència del judici del Tribunal Suprem

Davant la sentència que condemna a gairebé 100 anys de presó part de l’anterior presidenta del parlament i l’anterior govern autonòmics i els dirigents de l’ANC i Òmnium, Endavant OSAN volem fer les següents valoracions:

La sentència és un nou muntatge judicial per llançar un missatge amenaçador contra l’independentisme i demostrar fins on arriba el poder de l’estat i fins on aquest és capaç de fer-lo servir i de saltar-se les seves pròpies lleis. I és, alhora, una nova demostració de la feblesa d’un estat que, davant les seves enormes contradiccions, només té com a sortida reforçar el seu caràcter autoritari i demostrar un cop més que l’estat espanyol, com a projecte nacional i de classe, és irreformable.

Aquesta repressió ha viscut avui un nou episodi d’una llarga història. L’estat espanyol només ha pogut sostenir el seu projecte nacional i de classe a través d’un repressió sistemàtica i generalitzada contra totes aquelles persones que han gosat qüestionar els fonaments sobre els quals aquest estat s’estava construint.

Aquesta repressió, ara i aquí, no se cenyeix només a les nou persones condemnades avui a presó. La sentència d’avui té rellevància per qui són les persones condemnades, però com a sentència de repressió política és una més en aquesta onada repressiva que el nostre poble fa dos anys que pateix: són també els altres presos polítics, les persones que han hagut de marxar a l’exili i els centenars de persones encausades en processos judicials derivats de les mobilitzacions d’aquests darrers dos anys.

Dels muntatges judicials a Euskal Herria s’ha passat als muntatges judicials als Països Catalans. El resultat és una laminació sistemàtica dels drets civils i polítics en aquestes dues nacions, i de retruc, també, al conjunt de l’estat espanyol. Perquè això sí que va d’autodeterminació. No estem davant d’un conflicte de dues parts iguals, cadascuna amb les seves raons: estem davant un conflicte en què un estat nega sistemàticament el dret d’autodeterminació d’una nació sense estat. Cap projecte de transformació profunda en cap lloc de l’estat no podrà reeixir sense defensar aquest dret de forma efectiva.

Per tot això, Endavant fem una crida a la mobilització arreu dels Països Catalans per protestar contra aquesta sentència, per denunciar l’estat i el seu aparell repressiu i per afirmar que l’únic camí és l’exercici del dret d’autodeterminació.

Països Catalans, 14 d’octubre de 2019