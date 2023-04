Per la terra i per la vida, #UnimNos en la lluita!

Butlletí andreuenc n. 14 (2a època) – Març 2023

Per la terra i per la vida, #UnimNos en la lluita!

Diu un lema feminista que “Ni la terra ni les dones som territori de conquesta”. I en aquest tèrbol atzur de ser tres voltes rebels, les dones treballadores dels Països Catalans ho hem demostrat més que mai: als carrers i a la vaga general, el 8M i cada dia.

Perquè aquest mes de març el vam començar amb una multitudinària manifestació a Barcelona contra els macroprojectes que volen destrossar-nos la terra, la salut mental i les condicions laborals, es diguin Hard Rock, Zeroport, 4t Cinturó o Jocs Olímpics d’hivern. Nosaltres tenim clar que lluitem per la vida, és a dir, per la terra, la salut i el treball. Vam sortir als carrers a defensar la Terra i construir futur, i tenim clar com ho hem de fer: #UnimNos i aixafem el capitalisme! I fem-ho a banda i banda de l’Albera: necessitem construir una alternativa als Països Catalans!

Abans, però, ja havíem escalfat motors per a la vaga general feminista convocada amb motiu del dia internacional de les dones treballadores. A principis de mes, vam participar en cuinar a Bocaos (a la Cinètika) per a recollir diners per al punt de cures del 8M. I a partir d’aleshores, totes les activitats, accions i mobilitzacions preparades pel comitè de vaga de Sant Andreu es posaven en marxa amb múltiples convocatòries.

El mateix dissabte 4 de març, la Crema organitzava un punt d’informació laboral, cercavila i taula rodona a la pl. Orfila. El feminisme de classe és present als llocs de feina i als carrers! A toc de pilota, ens acostàvem a una jornada, la del 8 de març, farcida de mobilitzacions reivindicatives. Nosaltres hi seríem braç a braç, perquè sabem que feminisme és lluitar i tenim clar per quina vaga apostàvem.

La jornada va començar, com ja fa anys, amb la manifestació nocturna no mixta. I, com també ja fa anys, no exempta de repressió per part dels Mossos. Però això no va fer altra cosa que donar-nos més forces per a l’endemà: a primera hora del matí, 200 persones tallàvem la Meridiana a l’entrada de Barcelona. Va ser una acció totalment exitosa per deixar clar que si les dones som qui movem el món, també el podem aturar!

A la tarda, tornàvem a omplir els carrers de Barcelona amb la manifestació unitària amb una consigna clara: el feminisme serà anticapitalista o no serà. La lluita feminista i de classe continua cada dia, a tot arreu: per això, també, per autofinançar-nos, vam ser a la calçotada transfeminista. I seguim i seguirem mentre segueixi qualsevol mena de violència contra les dones. Aquest març, dues dones més han estat assassinades a les nostres comarques; els feminicidis continuen sent una insofrible xacra als Països Catalans.

I d’una carrera de fons a una que té la data marcada: les eleccions municipals del 28 de maig. Estem implicant-nos en la construcció de l’alternativa amb la CUP de Sant Andreu, cada dimecres. Hi vam ser, també, el dijous 23 de març, en l’acte que va acollir la Lira: Barcelona com a motor de canvi: Independència i capitalitat! També vam ser-hi el 25 de març, en l’assemblea de la CUP de Barcelona per a preparar i aprovar el programa electoral.

Si un espai és el nostre vot independentista, socialista i feminista diari és El Noi Baliarda. El Casal Independentista de Sant Andreu també se suma a la campanya de Xarxa de Casa i Ateneus exigint a les administracions públiques que cessin amb els seus atacs a la nostra activitat a places i carrers: #NoEnsTrauranDelsCarrers! Per això, l’omplim de vida amb un club de lectura ben interessant, No diguis res, o amb projeccions per a debatre sobre el nostre present i futur. I tu, encara no te n’has fet soci/a?

La lluita és l’únic camí!

Sant Andreu de Palomar, Març 2023. Assemblea local d’Endavant (OSAN) Sant Andreu

