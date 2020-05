Endavant Ponent saboteja més d’una vintena de parquímetres després de la represa del cobrament de la zona blava de Lleida

Ahir a la nit, Endavant Ponent vam realitzar més d’una vintena de sabotatges contra els parquímetres de Lleida que controla l’empresa EYSA. L’Ajuntament de Lleida, que havia suspès el pagament de la zona blava des de l’inici del decret d’alarma i deia de fer-ho mentre es prolongués aquest estat, va anunciar que a partir d’aquest mateix dilluns dia 18 aixecarien la suspensió, al·legant que també ho havien fet en altres ciutats i que prenent aquesta mesura, s’aconseguiria una major rotació de vehicles. La represa d’aquest cobrament demostra un cop més que s’avantposen els beneficis empresarials per sobre de les persones i encara més quan l’estat d’alarma continua vigent i més de 15.000 persones continuen en ERTO només a la comarca del Segrià.

Cal recordar que quan ERC estava a l’oposició a la Paeria, va presentar una moció al ple del 28 d’abril del 2017 on es proposava municipalitzar la zona blava, moció que va ser rebutjada. Ara, sent a l’equip de govern i tenint l’alcaldia, lluny de municipalitzar aquest servei, vèiem com a l’octubre passat el mateix govern de Lleida del qual ara en formen part, no tan sols no ho municipalitzava sinó que incrementava un 10% les tarifes de zona blava.

També volem denunciar que l’empresa EYSA amb el vistiplau de l’Ajuntament de Lleida, va realitzar un ERTO a les seves treballadores; fent així que un cop més, el cost d’aquesta crisi l’acabem pagant la classe treballadora i evidenciant que les institucions estan intentant gestionar la crisi sense tocar cap dels interessos del sector empresarial privat.

A més a més, s’ha fet pública la denúncia d’aquest ERTO davant el Departament de Treball, sol·licitant la seva paralització atesa la impossibilitat de les empreses concessionàries de serveis públics d’efectuar expedients de regulació d’ocupació. A dia d’avui doncs, no s’ha fet públic encara com s’ha resolt aquesta denúncia i exigim que es decreti la nul·litat del possible ERTO efectuat als treballadors de l’empresa EYSA de manera que aquests puguin percebre els salaris que els corresponguin i que es mantingui la suspensió de les tarifes de la zona blava fins a la finalització total de l’estat d’excepcionalitat: la zona blava ha de ser una eina al servei de la mobilitat, no un instrument econòmic.

Lleida, 19 de maig del 2020